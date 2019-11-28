Россиянам советуют учесть данные о случаях бубонной чумы во время поездок в КНР

Роспотребнадзор предупредил туристов о выявлении нескольких эпизодов заболевания бубонной чумой в Китае.

Как передает агентство городских новостей «Москва», несколько случаев заболевания людей бубонной чумой были зафиксированы в китайском районе Внутренняя Монголия.

«По информации от 27 ноября 2019 г. комитета по здравоохранению автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики (КНР), на территории Маньчжурского природного очага чумы на фоне разлитой эпизоотии среди основного носителя инфекции — песчанок — зарегистрирован четвертый случай чумы среди местного населения. Больной житель аймака Уланчаб госпитализирован в общественный госпиталь Сыцзыванци с диагнозом "бубонная чума"», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Роспотребнадзором были приняты дополнительные меры в пунктах пропуска через государственную границу по снижению рисков заноса инфекции на территорию РФ.

Россиян просят учитывать информацию о вспышке бубонной чумы при планировании поездок в Китай.