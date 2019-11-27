В "Аэрофлоте" считают, что закон о камерах на борту "заведомо невыполним"

Замдиректора департамента управления авиационной безопасностью компании «Аэрофлот» Владимир Гаенко оценил оснащение всех самолетов камерами и передающими видеозаписи в сто миллионов долларов, отметив, что требования закона в этой сфере «заведомо невыполнимы».

«Непонятно, чем оснастить, непонятно, в каком формате записывать, непонятно, по каким каналам передавать и куда. То есть соответствующей инфраструктуры нет, требование к авиакомпаниям заведомо невыполнимо», — передает его слова «Интерфакс».

Гаенко пояснил, что для устройств не установлены требования, а также не создана инфраструктура для приема сигнала.

Он выступил с предложением в адрес РСПП направить в Правительство просьбу отсрочить выполнение требований минимум до 2025 года для вновь поступающих самолетов, для ранее используемых и включенных в сертификат эксплуатанта — до 2027 года, а для остальных — до 2030 года.

В соответствии с постановлением Правительства от 2018 года новый самолеты необходимо оснащать камерами с 2020 года, использующиеся с 2022 года, а остальные — с 2025 года.