Субсидированные авиабилеты хотят пускать в продажу еще осенью

На встрече в Совете Федерации сенатор от Амурской области Иван Абрамов предложил выделять субсидии на межрегиональные пассажирские перевозки раньше для того, чтобы покупателям они были доступны уже за два-три месяца до наступления нового года.

«Раньше до 1 декабря авиакомпании представляли предложения, вы утверждали заявки в течение семи дней и только 7 декабря начинали продажу на будущий год. Всего 20 дней горизонт планирования у людей остается. Сейчас вы приняли правильное решение делать с 15 ноября, но этого тоже недостаточно», — цитирует «Парламентская газета» обращение Абрамова к Минтрансу.

По словам сенатора, оптимальным стал бы перенос сроков подачи заявок на 1 сентября, чтобы через месяц можно было иметь билеты в продаже.

Заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации при Минтрансе Илья Белавинцев идею поддержал. Также он отметил, что в этом году в программу субсидирования вошли 262 маршрута, из них 141 направление относится к труднодоступным регионам.