Почти на четверть снизилось число выданных финских виз в Петербурге

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило о снижении числа выданных финских виз на 22%, передает 78.ru.

Падение спроса связано с ужесточением правил получения виз в сентябре текущего года. Тогда за месяц было принято 19 490 заявлений при том, что год назад в аналогичный промежуток времени в Генконсульство поступило 30 487 заявок.

Но разница постепенно сокращается. За первые три недели ноября 29 тысяч граждан подали заявления на получение финской визы, что всего на 3 тысячи отличается от показателей за аналогичный промежуток прошлого года.

В Генконсульстве ожидают постепенный рост спроса на 18% по сравнению с 2018 годом.

С сентября россияне, планирующие посетить Финляндию, обязаны кроме основных документов предоставлять билеты, документы о месте проживания и дате окончания путешествия. Кроме того, туристы должны доказать свою платежеспособность при въезде в страну и подтвердить родство, если отправляются к родственникам.