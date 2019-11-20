Прямые авиарейсы между Саратовом и Крымом будут осуществляться в зимний период

Полеты из нового саратовского аэропорта в Симферополь и обратно будут осуществляться дважды в неделю и в зимнее время.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского аэропорта. Отмечается, что авиасообщение между этими пунктами впервые не будет прерываться по окончании высокого курортного сезона.

«Авиасообщение между столицами Саратовской области и Республики Крым в осенне-зимний период навигации открывается впервые в новейшей истории», – подчеркивается в сообщении.

Новый аэропорт Гагарин, начавший работу 20 августа, находится в 20 км от Саратова. Его построили в рамках государственно-частного партнерства по программе «Развитие транспортной системы России».

Единственный в Крыму действующий пассажирский аэровокзал, расположенный в 14 км от Симферополя, построен в 1936 году. Сейчас там ведется реконструкция одной из двух взлетно-посадочных полос, возводится новая диспетчерская вышка и устанавливается светосигнальное оборудование.