Власти Турции планируют ввести новый налог для туристов

Туристов обяжут платить двухпроцентный налог на проживание в Турции, однако на стоимость поездки это влиять не должно.



Как сообщает «360» со ссылкой на главу федерации отельеров Турции Османа Айыка, платить налог должны будут все, включая детей и пенсионеров. При этом подчеркивается, что цены на туристические пакеты для россиян останутся прежними. По словам Айыка, налог в виде двух процентов от стоимости проживания нужно будет платить при выселении из гостиницы.

Эксперт Общероссийского народного фронта по туризму Александр Железняк убежден, что беспокоиться российским туристам не стоит, поскольку в стоимость тура входит не только проживание, но и многое другое, в частности перелеты, топливный сбор, трансферы, питание. Кроме того, Железняк выразил уверенность в том, что вскоре активизируются туристические отношения с Египтом, который составит достойную конкуренцию турецкому направлению.

Отмечается также, что система all inclusive давно перестала ассоциироваться исключительно с Турцией. Аналогичная услуга есть и в Греции, Болгарии, Тунисе или Испании. Единственным преимуществом Турции является небольшая длительность перелета.

Эксперт указал на то, что курортные сборы существуют давно и во многих странах, среди которых та же Греция, а также Черногория, Италия, Франция, Испания. В 2018 году такой налог появился и на российских курортах. Сбор направлен на развитие инфраструктуры и минимизацию ущерба от потока туристов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что россияне установили новый рекорд туристического потока в города Турции: с января по сентябрь текущего года эту страну поселили почти шесть миллионов граждан России.