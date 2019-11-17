Решение вопроса о прямом авиасообщении с курортами Египта перенесли на 2020 год

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается до следующего года.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам источника агентства, говорить об этом сейчас нет смысла, вопрос будет вновь обсуждаться лишь в следующем году.

Собеседник агентства пояснил, что аэровокзалы Египта пока не соответствуют российским стандартам безопасности. Он отметил, что была проделана огромная работа по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, однако российские эксперты, которые провели там инспекцию, выявили ряд недочетов. Уточняется, что Египет выполнил условия Москвы по обеспечению антитеррористической безопасности аэропортов лишь выборочно.

Москва прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. В 2018 году авиасообщение было возобновлено.

Рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и EgyptAir, но только в регулярном сегменте, между Москвой и Каиром. Чартерные полеты на египетские курорты запрещены.

В июне министр иностранных дел Египта Самех Шукри выражал надежду на то, что чартерное авиасообщение будет возобновлено до конца 2019 года.