Появилась петиция против весовых ограничений для провоза животных в самолете

На Change.org разместили петицию с просьбой законодательно разрешить не взвешивать животных перед посадкой в самолёт.

Как передает «РИА Новости», петиция адресована Совету Федерации, Госдуме, а также компаниям «Аэрофлот» и S7.

«Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьёй в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в "Воздушный кодекс Российской Федерации", запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолета», – говорится в тексте обращения. Отмечается, что на комфорт пассажиров влияет не вес животного, а его габариты и наличие аллергии у окружающих. «Какая разница, весит кот восемь или 10 кг, какая разница, весит бульдог семь или 11 кг, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полет», – подчеркивают авторы инициативы.

Петиция появилась после случая с котом, которого не пускали в салон самолета из-за слишком большого веса. Накануне, 12 ноября, компания «Аэрофлот» исключила хозяина кота Михаила Галина из программы лояльности и аннулировала все его бонусные мили за то, что он пронес своего питомца в салон самолета в обход правил, подменив своего кота во время взвешивания на другого, чей вес был на три килограмма меньше.

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева пересмотреть правила перевозки животных в самолетах и вернуть хозяину кота аннулированные мили.

По состоянию на 12:00 петиция на Change.org собрала около 300 подписей.