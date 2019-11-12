"Победе" предписано изменить правила провоза ручной клади из-за жалоб пассажиров

Ространснадзор предупредил авиакомпанию «Победа» о необходимости до 20 мая поменять правила провоза ручной клади.

Об этом сообщает РБК со сслылкой на сведения о проведенной ведомством проверке, имеющиеся в базе СПАРК.

Уточняется, что проверка проводилась в октябре по сообщениям трех пассажиров, которые жаловались на нарушение их прав при провозе багажа и ручной клади. По мнению ведомства, введенные лоукостером ограничения ухудшают качество обслуживания пассажиров, в частности инвалидов. Также Ространснадзор указывает на то, что нормы перевозки багажа и ручной клади различаются в нескольких внутренних документах компании.

В 2017 году «Победа» пыталась оспорить в Верховном суде (ВС) нормы Минтранса, согласно которым разрешается бесплатно провозить ручную кладь весом не менее пяти килограммов плюс другие предметы, такие как дамская сумка или портфель.

В феврале лоукостер по решению ВС изменил правила перевозки ручной клади. В салон разрешили брать одно место ручной клади не более 10 кг габаритом 36х30х4 см, дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, складное кресло-коляску, а также товары из Duty Free, габариты которых не превышают 10х10х5 см.

В Минтрансе посчитали, что новые правила противоречат Федеральным авиационным правилам (ФАП) и направили запрос о проверке в Ространснадзор. В апреле служба сообщила, что не выявила нарушений.

По словам представителя «Победы», настоящие правила авиакомпании совершенно законны и соответствуют ФАП, с апреля же «ничего не изменилось».