СМИ сообщили о возможной отмене запрета на провоз жидкостей в самолетах

Как сообщил президент некоммерческого партнерства «Руссофт», руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров, научно-технический центр «Ратэк» разработала сканер, с помощью которого можно будет распознать содержимое емкостей, передают РИА Новости.

По словам Макарова, этот проект позволит разрешить провоз в самолетах жидкостей и других веществ. «Эта технология сильно упростит контроль за перевозкой взрывчатых веществ», — отмечает он.

Макаров отметил, что подобная система уже внедрена во «Внуково», также в планах реализовать её в Санкт-Петербургском метро.

«Уже сейчас система используется за границей, в Чили, для выявления количества меди в руде, которая идет по транспортеру. Мы можем уже сейчас по грузовику, который проезжает под специальной рамкой, понять, сколько находится в его кузове кадмия, никеля, железа и других веществ», — приводит его слова агентство.

Новая технология основывается на применении незаряженных элементарных частиц — нейтронов, по результатам проникновения которых в вещество можно судить о его химическом составе. Устройство потенциально может служить и для обнаружения наркотических веществ.

Впрочем, о разработке такого устройство компания сообщала ещё в сентябре прошлого года. Аналогичная разработка упоминалась ранее в 2012 году компанией ООО «Нейтронные технологии», а об установке её в аэропорте «Внуково» интернет-сайт «Нейтронные технологии» писал в декабре 2014 года.