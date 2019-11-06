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Между Одинцово и Шереметьево будут ходить двухэтажные поезда "Аэроэкспресса"

Туризм
11:52, 06 ноября 2019

Поезда «Аэроэкспресса» будут отправляться в Шереметьево из Одинцова, а Белорусский вокзал будет промежуточной станцией.

Как пишут «Ведомости», об этом заявила генеральный директор компании Алина Бисембаева.

Уточняется, что поезда по новому маршруту начнут курсировать после открытия первой ветки Московского центрального диаметра, которая пройдет из Одинцова в Лобню.

«Уже с июля два-три рейса в день – первые и последние – "Аэроэкспресс" в тестовом режиме отправляется из Одинцово. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть», – рассказала Бисембаева. Она отметила, что время в пути между Одинцово и Шереметьево составляет 90 минут, от Белорусского вокзала до аэропорта – 35 минут.

Уточняется, что на пути из Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут следовать со всеми остановками по тарифам МЦД (около 50 рублей). Между вокзалом и аэропортом сохранится режим экспресса, однако к Окружной будет добавлена ещё одна промежуточная остановка – Савеловский вокзал.

Гендиректор «Аэроэкспресса» рассказала, что благодаря удлинению маршрута число пассажиров увеличится с 200 тысяч до миллиона, в связи с чем на этом направлении планируется использовать двухэтажные швейцарские поезда Stadler.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что первые участки МЦД запустят уже 21 ноября.

 

Теги: Москва

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