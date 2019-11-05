Кого озолотит игорная зона в Крыму?

Дмитрий Медведев распорядился создать игорную зону «Золотой берег» в Ялте, которая займет почти 15 га и якобы должна приносить 250 млрд рублей в год.

Увлекаться азартными играми где попало власти запретили еще в 2006 году после волны жалоб на то, что россияне попадают в сильную зависимость от азартных игр и нередко разоряются. После того, как в 2009 году в силу вступил закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и практически во всех городах России из игровых залов повыносили автоматы и рулетки, остались лишь четыре региона, где еще можно позволить себе проиграться: в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также в Калининградской области.

Два года назад предложили сделать игорную зону и в Крыму, чтобы увеличить турпоток, рассчитывая на то, что покрутить рулетку желающие найдутся не только летом, но и зимой. При этом глава республики Сергей Аксенов даже предлагал потенциальным инвесторам конфиденциальность, чтобы те не боялись оказаться под санкциями США.

От проекта, по мнению властей, одни плюсы: и прибыль в республиканскую казну пойдет (13% с каждого выигрыша), и дополнительные рабочие места будут созданы. Правда, насчет второго есть большие сомнения, что эти рабочие места достанутся крымчанам, поскольку сегодня в отелях и ресторанах больше работают россияне из других регионов — местных на работу берут неохотно.

— Крымчане привыкли к тому, что туризм — это сезонный бизнес, поэтому они не ставят его во главу угла и не относятся к этой отрасли профессионально. Поэтому, конечно, отельерам интереснее привозить работать на полуостров тех, кто более замотивирован и квалифицирован. Так что не факт, что казино не пойдет по тому же пути. Если же удастся наладить круглогодичный игорный туризм, то, возможно, с этим проблем будет меньше и пользу казино в Крым принесет, — комментирует «Собеседнику» эксперт ОНФ в области туризма Александр Железняк. — Главное, чтобы не сделали хуже, потому что Ялту уже успели изуродовать.

Конечно, по сравнению с 2009 годом, когда игровые автоматы были если не на каждом углу, то практически в каждом городе, число проигравшихся резко спало. А те, кто умеет играть и может позволить себе такое удовольствие, отправляются целенаправленно или в страны, где есть казино (например, в Минск или на остров Джерба в Тунисе, где, кстати, разрешено играть только иностранцам), или даже покупают специализированные туры. В России такие туры с перелетом, проживанием, ужином и самой игрой стоят от 2 до 50 тысяч долларов.