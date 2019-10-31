В Минтрансе надеются на выделение субсидий авиакомпаниям уже в текущем году

Минтранс предлагает начать компенсировать авиакомпаниям дополнительные прошлогодние расходы на керосин до конца 2019-го.

По словам замглавы ведомства Александра Юрчика, в Минтрансе надеются на то, что постановление по компенсациям выйдет в 2019 году и что денежные средства «в том или ином объеме» будут выделены в ближайшие месяцы, пишет «Интерфакс».

Чиновник напомнил, что предложение о выделении 23 млрд рублей компенсаций российским авиакомпаниям внесено в правительство в виде проекта постановления. Он отметил, что Минфин готовит свои предложения в рамках поручения Владимира Путина: «Сейчас финансово-экономический блок правительства взвешивает все наши возможности, возможности бюджета».

О том, что Минтранс подготовил проект распоряжения о выделении российским авиакомпаниям компенсаций из-за роста цен на топливо, стало известно на прошлой неделе.