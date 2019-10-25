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Глава "Инфофлота" Андрей Михайловский: "Круиз для пенсионеров" – это миф из 60-х

Туризм
17:10, 25 октября 2019

Андрей Михайловский
Андрей Михайловский

По данным Международной ассоциации круизных линий (CLIA), к итогу 2019 года в круизы по всему миру отправятся более 30 млн путешественников, что на 6% больше по сравнению с 28,2 миллионами в 2018 году. Из России в зарубежные путешествия на круизных лайнерах ежегодно ездит порядка 80 тысяч человек. И хотя тенденция меняется и статистика растет, поколение Z толкнет ее еще выше. Ведь сегодняшняя подрастающая молодежь считается еще более «жадной» до впечатлений и путешествий, чем уже достаточно изученные «миллениалы».

Тем не менее пока этот вид отдыха нельзя назвать массовым. Внутренний речной круизный туризм вообще находится где-то посередине между полярно разными «штампами» — «дорого», «долго» и «это для старшего поколения». Об этих тенденциях и «штампах» Sobesednik.ru побеседовал с генеральным директором круизного центра «Инфофлот» Андреем Михайловским, как раз находясь в речном путешествии, приуроченном к закрытию круизной навигации этого сезона в России.

Вообще закрывается она 4 ноября, так что после прочтения статьи вы еще можете успеть забронировать тур и перепроверить все прочитанное на себе. Журналистов возили невероятно уютное приключение выходного дня до Твери с осмотром достопримечательностей и дегустацией гастрономического специалитета. По счастливым лицам вернувшихся было видно, что магия воды работает на все 100%. Андрей Михайловский вел пресс-конференции, водил на экскурсию в рубку, неоднократно встречался с журналистами индивидуально и в рамках пресс-конференции. В общем, знакомил с бизнесом в формате «от» и «до».

— Андрей, скажите честно: круизы — это дорого?

— Любой круиз — это большой комплекс туристических услуг в одном пакете. В него входят размещение в комфортабельных каютах, питание в ресторане, развлечения на борту, а в речных круизах — ещё и экскурсии. При покупке этих услуг отдельно они обойдутся дороже, да и времени на организацию отдыха придется потратить существенно больше. Например, стоимость круиза от Costa Cruises из Санкт Петербурга на 7 дней начинается от 300 евро.

Кстати, компании часто запускают акции, позволяющие одному или двум детям жить в каюте родителей бесплатно (пример — A-Rosa, «Созвездие»). Немало на рынке сейчас круизных туров — это когда в пакет включены перелет, портовые сборы, чаевые, трансферы по программе, встреча в аэропорту, экскурсионная программа, проживание в отеле до или после круиза, русскоязычный сервис по всей программе. Такой формат также позволяет сэкономить деньги и удобен для туристов в организации отдыха. К тому же, турист посещает минимум две-четыре страны за один круиз, а в длительных рейсах география бывает значительно шире.

Круизы действительно уникальный вид туризма, и сами круизные туристы — уникальные люди. В среднем возвратность в круизном секторе составляет более 80%. Это формат отдыха, который никого не оставляет равнодушным. Хоть раз попав на хороший круизный лайнер, пройдя интересный маршрут, человек становится фанатом круизов благодаря сочетанию комфорта, сервиса, впечатлений и познавательности. Навсегда. Волшебство? Отчасти да!

В круизах по России стоимость одного дня составляет от 5 до 10 тысяч рублей с человека. Это с трехразовым питанием, экскурсионной и развлекательной программой, фитнесом.

В нашей стране круизы совершаются с мая по ноябрь. Продажи на майские праздники 2020 года стартовали в июле этого года, и круизные компании, борясь за клиента, стимулируют раннюю продажу. Самое выгодное в рублевом эквиваленте покупать круиз за год, а то и больше. Это общемировая практика.

— А риски для клиентов есть?

— А в отельном сегменте они существуют?.. Если мы говорим о практике «Инфофлота», за 17 лет не было случая, чтобы мы продолжали сотрудничество с компаниями, которые обижали наших туристов. У нас такой стиль — мы стараемся оказывать максимальную поддержку в разрешении различных ситуаций, предлагаем варианты, ведем переговоры с круизными компаниями.

— Поговаривают, что круизы — это скучно. Правда?

— Опять же отвечу вопросом: а те, кто поговаривает, бывали хоть раз на круизном судне? Видимо, нет...

Сегодня между мировыми круизными компаниями действует серьезная конкуренция за туриста. Запуская новый морской лайнер (а только в этом году будет спущено на воду в общей сложности 24 новых судна), они стараются удивить и привлечь новых путешественников нестандартными услугами и новинками.

Так, например, на борту лайнера Symphony of the Seas есть «сухопутная» горка длиной в 10 палуб, тарзанка Zip Line, тренажер для серфинга, отдельное помещение с 3D-кинотеатром, оснащенное попкорн-машиной и игровой приставкой. На борту MSC Meraviglia гости имеют возможность увидеть представление от знаменитого Cirque du Soleil.

Почти на всех морских кораблях есть SPA-центры, множество ресторанов, где можно попробовать кухню разных стан мира, бассейны, в том числе с морской водой, кинотеатры, салоны красоты, мини-гольф, фитнес-центры, детские клубы, дискотеки и игровые комнаты, театры, караоке-центры, торговые галереи, ночные клубы и казино. И это далеко не полный список.

Речные круизы отличаются менее активной атмосферой на борту, но это с лихвой компенсируется познавательностью наземной программы и камерностью. Недаром речные круизы называют лучшим способом узнать страну изнутри. При этом на речных теплоходах множество общественных помещений, просторные каюты, развлечения для взрослых и детей, увлекательные мастер классы и фитнес-программы. Другими словами, скучать будет некогда. На всех современных круизных лайнерах созданы зоны для разнопланового отдыха, оздоровления, развлечений и занятий спортом.

Но самое главное, круиз — это постоянное движение: смена берегов, городов и даже стран. На борту вам предложат богатый выбор экскурсий в каждом порту по круизному маршруту. А если совсем никуда идти не хочется, используйте время на пассивный отдых на борту.

Какой тип круиза и маршрута выбрать — решать вам, но вы всегда можете обратиться за помощью к специализированным круизным компаниям, занимающимся продажей круизов, например в «Инфофлот».

— Мне удалось пообщаться с капитаном. Он сказал, что главное в круизе — это отличный механизм теплохода.

— Надежность механизма даже не обсуждается — это должно быть априори. Но для туристов нужно, чтобы были созданы качественные сервис и инфраструктура. За этим надзорные органы не следят, но, если мы будем давать плохой сервис, люди просто уйдут от нас.

Справка

Большинство теплоходов передовых круизных компаний в России прошли неоднократную модернизацию. По своей сути это современные плавучие отели со всей необходимой для комфортного отдыха инфраструктурой. Операторы вкладывают миллионы на нововведения: так, у «Созвездия» несколько лет назад появились первые каюты с балконами, в сезоне 2020 года к новой навигации более 100 кают пройдут полную модернизацию от смены планировки, замены мебели, стиля и дизайна каюты до перестройки и увеличения ванной комнаты в некоторых категориях кают.

— Многие считают, что в круизы чаще едут пожилые туристы. Это так?

— Действительно, до недавнего времени этот миф был актуален, но он родом из 60-х. Круизные компании активно борются за новых туристов, и то, что я рассказал чуть выше, позволяет омолаживать аудиторию.

Благосостоянию людей в возрасте не с чего расти. На сегодня основу круизного турпотока составляют люди в возрасте от 35 лет и старше, семьи с детьми, молодые пары. На рейсах наших партнеров, в том числе Круизной компании «Созвездие», бывает по 50–60 детей с родителями. Пенсионеры в основном выбирают длительные рейсы, например по маршруту Москва — Астрахань. Мы понимаем, что людей более живого делового возраста на 18-дневный рейс не затянешь — на такой срок никто отпуск не даст. Среди них особенно популярны круизы выходного дня и поездки на пять-семь дней. 

— А туристов в рейсе укачивает?

— Круизный лайнер — это один из видов транспорта, который находится в постоянном движении. Поэтому утверждать, что качки нет совсем, было бы лукавством. Однако существенного влияния на самочувствие и впечатление от круиза она не оказывает, поскольку современные лайнеры оборудованы системами стабилизации.

Для речных круизов тема качки не столь актуальна, потому что теплоходы обычно ходят по спокойным руслам рек. По всей гидросистеме России (а это 10 тысяч километров) есть два озера — Ладожское и Онежское — и несколько водохранилищ, где может покачать не более трех часов, и то в условиях серьезной непогоды.

— Как лучше всего выбрать круиз и не нарваться на плохой сервис?

— Важно ориентироваться на стабильную опытную компанию, много лет работающую в круизах. Её деятельность должна быть прозрачна и понятна, а партнеры — надежны и ответственны.

Со своей стороны «Инфофлот» постоянно выходит на открытое общение с туристами и турагентами. Мы проводим показы российских теплоходов, предлагаем перед выбором круиза оценить уровень сервиса, инфраструктуры судна, задать нам все интересующие вопросы.

Я бы сказал, что проблема российского бизнеса заключается в существовании компаний, для которых тема сервиса — не самое главное. В России около сотни разных теплоходов, и внешне они похожи. По фотографии не видно, как тебя обслуживают, как часто убирают в каюте, вежливо ли принимают туристов, качественное ли питание.

Работа «Инфофлота» основана на двух важнейших столпах: безопасность и сервис. Мы за чистоту в круизной отрасли. Я уверен, что очищение рынка от недобросовестных участников — это вопрос нескольких лет. Конкуренция — правильная штука! Некачественные компании просто закончат работать, так как туристы от них уйдут. Раньше они выживали, потому что могли демпинговать, предлагая низкие цены в ущерб качеству услуг. Но сейчас, к сожалению, цена на топливо растет и дешево делать круизы уже не получается. Думаю, что жизнь все расставит по местам: хорошие компании выживут и будут развиваться, а поток их клиентов продолжит расти.

Умный дом на воде

Операторы не перестают удивлять туристов своими технологическими нововведениями: в зарубежных круизах будьте готовы глубоко задуматься над каким-нибудь гаджетом.

Например, Princess Cruises вводит для гостей OceanMedallion, — это мини-компьютер, позволяющий быть в курсе всех событий на лайнере. Миниатюрный девайс, который используется в качестве ключа, можно носить не только в кармане, но и как браслет, брошь или подвеску.

Royal Caribbean Cruises вводит на лайнерах технологию распознавания лиц, чтобы процесс заселения гостей проходил быстрее и удобнее. На борту нового лайнера Bellissima компании MSC Cruises в каждой каюте будет личный помощник туриста Zoe. Это устройство способно запоминать различные алгоритмы действий человека. На большинстве своих лайнеров запустила удобное приложение и Costa Cruises. С его помощью гости могут делать заказы в ресторанах, видеть меню, общаться и звонить во внутреннем бортовом чате, следить за своими расходами, знакомиться с программой развлечений и экскурсий. 

Новые маршруты

Если вы не успеваете проверить «гипотезу» о том, что, попробовав раз, все обязательно возвращаются на круизное судно, обратите внимание на маршруты-2020.

  • Круизные туры по европейским рекам. Россиянам уже доступны круизы с маршрутами, включающими в себя стоянки на берегах европейских рек Мозель и Рейн. Также открыты путешествия по рекам Сена и Рона — во Франции. В первый круизный тур дополнительной программой в Париже и перелетом «Аэрофлота» из Москвы россияне отправились на теплоходе A-Rosa Stella.
  • Круизы из Владивостока на лайнере Costa neoRomantica по Дальнему Востоку, Японии и Корее. Первый рейс стартует из Японии 12 июня 2020 года, а во Владивосток лайнер прибывает 16 июня, после чего отправляется дальше по маршруту в Южную Корею и обратно — в Японию.
  • Экспедиция по озеру Байкал. Первые круизы состоятся в 2020 году Путешествия будут организованы на самом большом и комфортабельном байкальском теплоходе «Империя». Этот маршрут уникален тем, что за неделю туристы смогут увидеть весь Байкал, пройдя его с юга на север и обратно.

Анна Постнова

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