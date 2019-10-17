В ГД призвали россиян не ездить в Каталонию, чтобы "не пришлось никого вывозить"

Депутат ГД Дмитрий Свищев (ЛДПР) попросил россиян временно воздержаться от поездок в Барселону из-за протестов.

Свой призыв парламентарий объяснил тем, что в настоящее время Каталония является не самым безопасным для туристов местом, поскольку в Барселону, по его словам, «подтягиваются организованные группы людей, чтобы поучаствовать в митингах, демонстрациях».

«Самое главное — это безопасность наших туристов. И власть, и туристические агентства должны внимательно следить за ситуацией и обеспечить безопасность наших граждан, чтобы потом не пришлось никого вывозить, не посылать чартеры. Наши граждане также должны отдавать себе отчет и понимать, куда они едут, так как в настоящий момент это не самое спокойное место. Поэтому считаю, что сейчас гражданам надо временно воздержаться от поездок в Барселону. Я считаю, что напряжение в ближайшее время спадет, все закончится и наши туристы смогут зацепить бархатный сезон в Испании», — приводит высказывание Дмитрия Свищева агентство городских новостей «Москва».

Напомним, минувшей ночью на акции протеста в городах Каталонии вышли порядка 22 тысяч человек. Они поджигали автомобили и закидывали полицейских туалетной бумагой, скандируя: «Следует вычистить много нечистот!»