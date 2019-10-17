Генпрокуратура изучит правомерность повышения стоимости авиабилетов "Победы"

Генпрокуратура начала проверку информации об увеличении авиакомпанией «Победа» цен на билеты с 28 октября.

Напомним, ранее авиаперевозчик «Победа» объявила о необходимости повысить стоимость перелетов из-за рубежа в Россию на 40% с 28 октября из-за решения Мосгорсуда, который запретил компании взимать плату 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках аэропортов.

Как передает «Интерфакс», проверкой данной информации намерена заняться Генпрокуратура. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, в ходе проверки будет дана оценка правомерности повышения стоимости авиабилетов из-за того, что суд обязал перевозчика устранить очевидные нарушения воздушного законодательства.

«В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», — отметил Куренной.

Кроме того, ранее изучить данную ситуацию пообещали также Минтранс и ФАС.