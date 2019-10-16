Решение Мосгорсуда по иску к "Победе" приведет к росту цен на авиабилеты

С 28 октября все рейсы авиакомпании «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро, что составит почти 40%.

Перевозчик утверждает, что это следствие решения Мосгорсуда, который запретил им взимать плату 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках аэропортов.

По словам представителя лоукостера Елены Селивановой, это средняя плата за такую форму регистрации в иностранных аэропортах. Она также заявила газете «Ведомости», что 90% их пассажиров регистрируются онлайн и не платят эти 25 евро. Теперь, как поясняют в компании, платить придется всем.

«Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Решение суда убивает эту философию. Вместе с нашими клиентами мы победили в прошлом году негативное влияние подорожания топлива и вместе нашли возможность сэкономить. К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн», – объяснил газете «Ведомости» гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Как считает PR-директор поискового ресурса Aviasales Янис Дзенис, увеличение стоимости билетов у «Победы» приведет к росту цен по всему рынку, так как ранее компания предоставляла услуги дешевле всех. «На маршрутах, где начинает летать "Победа", стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%», — говорит он. Похожие данные по разным направлениям перелетов приводит и представитель «Туту.ру», отмечая, что даже в случае увеличения цены на 25 евро компания все равно сможет предлагать по большинству направлений более низкие цены билеты, чем другие перевозчики.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что аваикомпании попросили у кабмина около 30 миллиардов рублей на сдерживание цен на билеты в связи с ростом цены на керосин.