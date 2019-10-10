Минтранс может ограничить "открытое небо" в Петербурге ради перевозчиков из РФ

Российские авиакомпании просят разрешить иностранным перевозчикам летать из Петербурга лишь в ограниченное число городов.

Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний и человека, близкого к Минтрансу, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что правительство планирует установить в Санкт-Петербурге режим открытого неба для 33 стран Европы, что позволит летать в город любым иностранным перевозчикам. При этом о намерении начать такие перелеты заявили уже лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air.

Однако российские авиакомпании обратились к Минтрансу с просьбой ввести для режима открытого неба ряд ограничений. В частности, перевозчики просят разрешить иностранцам перевозить пассажиров лишь в те города, которые расположены не ближе 200 километров от точек, куда летают сами российские компании.

Источники газеты сообщили, что ведомство поддерживает данные поправки, поскольку оно выступает против полной либерализации. Кроме того, за эти ограничения выступает и курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.