В туалеты на вокзалах начнут бесплатно пускать не только депутатов, судей и льготников

Пресс-служба РЖД сообщила, что с января 2020 года вокзальные туалеты станут доступными для всех посетителей, передают «РИА Новости».

Решение принято руководством компании в связи с большим числом жалоб на стоимость услуг. В то же время, по данным финансового анализа, на 87 вокзалах этот сервис продемонстрировал свою убыточность.

Уточняется, что на 80 железнодорожных станциях в уборных уже ликвидирована платная проходная система.

Ранее бесплатно вокзальным туалетом могли воспользоваться только обладатели билетов на поезда, которые отбывают в ближайшее время или прибыли в пункт назначения не позже часа назад. Также бесплатно санитарную комнату могли посетить льготники, дети до пяти лет, депутаты Госдумы, конституционные судьи и члены Софета Федерации.