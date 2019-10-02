РФ поднялась на 48-е место в рейтинге по безвизовому сообщению с другими странами

Компания Henley&Partners назвала страны, граждане которых могут посетить без виз наибольшее число государств.

Как передает «Интерфакс», лидерами обновленного рейтинга остались Япония и Сингапур, чьи граждане могут посещать без виз 190 стран из 227.

При этом Россия поднялась в топе сразу на три места (с 51-го до 48-го) после того, как подписала договор о безвизовом въезде со Сьерра-Леоне. Уточняется, что теперь россияне могут свободно посещать 117 государств.

Последние строчки рейтинга (со 105-го по 107-го места) заняли Сирия, Ирак и Афганистан. Их граждане могут посещать без виз только 29, 27 и 25 стран мира соответственно.