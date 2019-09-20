На Байкале создадут 11 туристических зон, ограничивающих число отдыхающих

Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщается на сайте администрации региона.

Документ призван снизить нагрузку на экологию озера. Согласно новым правилам, туристско-рекреационные зоны теперь могут создаваться только в 11 местах, для каждой из которых «планируется формирование благоприятных условий для развития туристской деятельности». Приоритет будет отдаваться экологическому туризму.

Также будет внедрена система природоохранных паспортов участников туристской деятельности, проведение анализа и мониторинга туристской деятельности. Анонсировано создание специального интерактивного приложения, с помощью которого можно будет получать информацию о сформированных зонах для туристов, маршрутах, популярных местах, и справку о правовых режимах и ограничениях.