Альпиниста из России не пустили на Монблан с ребенком

На Монблане остановили российского альпиниста, который хотел совершить восхождение вместе с десятилетним сыном.

Как пишет издание Le Figaro со ссылкой на местные власти, сорокалетнего мужчину и мальчика остановили 8 сентября. Туристы сошли с поезда на станции Орлиное гнездо, расположенной на высоте 2732 метра.

Выяснилось, что для путешественников не было зарезервировано место ни в одном из действующих приютов для альпинистов, что является обязательным условием для всех желающих совершить восхождение.

Сообщается, что мужчина отказался от опасного предприятия, приняв во внимание крайне плохие погодные условия, и спустился вместе с сыном вниз.