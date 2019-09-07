Во Вьетнаме утонул 46-летний россиянин

На пляже Муйне во Вьетнаме выясняют причину и обстоятельства смерти туриста из России.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел утром 6 сентября. В воде, на расстоянии примерно 100 метров от берега, туристы заметили тело мужчины. Вместе со спасателями они вытащили его на берег и попытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

Погибшим оказался 46-летний россиянин Александр Колосков. По словам опознавшей его супруги, после завтрака он один отправился на пляж, в то время как женщина осталась у бассейна отеля.

Заместитель руководителя центра судебной медицины провинции Бин Туан сообщил, что пока выяснить причину смерти не удалось, так как не получено разрешение на вскрытие тела от российского консульства.

По словам спасателей, на всех местных пляжах установлены таблички «Купаться запрещено» на английском, вьетнамском и русском языках. Они добавили также, что в августе десять туристов и один спасатель утонули на пляжах Бин Туана из-за того, что были унесены течением.