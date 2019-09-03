Власти Крыма направили в Минфин пакет документов для создания игорной зоны

Крымские власти подготовили и направили в Министерство финансов пакет документов для создания игорной зоны в Ялте.

Об этом сообщила заместитель председателя российского Совета министров региона, министр финансов Ирина Кивико, передает ТАСС. «Пакет документов направили в Минфин России на рассмотрение», — заявила она.

По словам главы администрации города Алексея Челпанова, площадкой для создания игорной зоны станет территория бывшего санатория «Фортуна», расположенного в районе посёлка Кацивели под Ялтой. Зона будет называться «Золотой берег», под нее выделили 150 квадратных метров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В данный момент проект проходит согласование в правительстве.

Закон о создании игорной зоны на территории Крыма был подписан Владимиром Путиным в 2014 году. По оценкам экспертов, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год. В декабре 2018 года земельный участок для игорной зоны передали из муниципальной собственности в государственную.