ПФР могут обязать оплачивать пенсионерам-льготникам часть проезда за рубеж

Минтруд предложил обязать Пенсионный фонд России частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха.

Как передает «Коммерсант», такая инициатива поступила из ведомства из-за статистики по судебным разбирательствам об отказе ПФР в выплате компенсаций — решения в свою пользу добиваются 99% обратившихся в суд пенсионеров-льготников.

Газета напоминает, что в настоящее время проживающие на Крайнем Севере пенсионеры, могут раз в два года обратиться к фонду за компенсацией проезда до места отдыха. При этом льгота доступна в форме наличных и в виде билетов.

Минтруд же предлагает обязать Пенсионный фонд сразу оплачивать таким заявителям часть проезда до места отдыха. Предполагается, что компенсация будет покрывать лишь часть проезда в пределах территории Российской Федерации.

По данным издания, при средней компенсации в 13,2 тысяч рублей расходы ПФР вырастут на 180 млн рублей, в то время как в совокупности фонд тратит 4,2 млрд рублей на оплату стоимости проезда пенсионерам по льготам.