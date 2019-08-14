ФАС предлагает приватизировать "Победу" для развития внутренних направлений

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предлагает приватизировать компанию «Победа».

Об этом говорится в письме Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху, на которое ссылается РБК. По мнению чиновника, подобная мера поможет развивать внутренние пассажирские перевозки и повысит конкуренцию на рынке.

По данным ФАС, в целом присутствие лоукостера на рынке повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков. Однако в последнее время «Победа» активно развивает международные направления, в то время как внутренние перелеты сокращаются, отмечает Артемьев в своем письме. По его словам, такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции.

Глава ФАС выступает за развитие внутренних перевозок, предлагая «принять решение» о приватизации «Победы» и ее выходе из группы «Аэрофлот».

Уточняется, что письмо направлено в рамках исполнения поручения Правительства после прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся в июне прошлого года, на которой обсуждалась цены на авиабилеты.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сайт «Победы» подвергся DDoS-атаке в час начала объявленной распродажи билетов по 80 направлениям.