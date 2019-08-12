Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи

Сайт лоукостера «Победа» подвергся DDoS-атаке в час начала объявленной распродажи билетов по 80 направлениям, сообщают «Ведомости». Всего компания планирует продать до 200 тысяч билетов по цене 499 рублей в одном направлении с учетом сборов.

Перебои в работе сайта были замечены еще в ночь с 11 на 12 августа. В компании отметили, что обычно утром на сайте «Победы» пребывает до 1,5 тысяч пользователей. Сегодня утром их было 25 тысяч, а в какой-то момент число достигло 75 тысяч. При этом сайт рассчитан на комфортную обработку 50 тысяч запросов. Старт распродажи был назначен на 14:00, а работа интернет-ресурса была прервана в 14:15.

В течение дня сайт «Победы» работал с перебоями. Представитель лоукостера Елена Селиванова заявила, что после восстановления работы сайта они займутся поиском источника DDoS-атаки.

«Победа» является дочерней компанией «Аэрофлота» и входит в четверку крупнейших авиакомпаний в России, где в том числе значится сам «Аэрофлот» и другая его «дочка» «Россия». С начала года рейсами «Победы» воспользовались 4,6 миллионов человек. В планах лоукостера довести это число до 10 миллионов.