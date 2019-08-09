"Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх нормы ручной клади

Лоукостер «Победа» с 9 августа разрешает брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной нормы ручной клади.

Такое решение в компании объясняют тем, что в 2019 году услугами лоукостера стало пользоваться заметно больше бизнес-клиентов. «Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора», – передает «Интерфакс» слова гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова. Отечается, что доля таких пассажиров авиапервозчик оценивает в 38%, а на некоторых рейсах она достигает 43%.

До этого компания разрешала брать в салон ноутбуки только в составе ручной клади. В соответствии с правилами перевозчика, ее габариты составляют 36 х 30 х 27см.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что авиакомпания «Победа» отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на сайте.