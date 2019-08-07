В Узбекистане владельцев дорогих авто обязуют бесплатно возить гостей фестиваля

Власти узбекского Самарканда вынуждают владельцев дорогих автомобилей бесплатно возить гостей музыкального фестиваля.

Как сообщает «Радио Свобода», с 23 по 30 августа в городе пройдет Международный фестиваль мелодий Востока «Шарк тароналари», в котором примут участие 78 стран. На церемонии открытия будет присутствовать генеральный директор ЮНЕСКО.

По словам самаркандцев, городские власти обязали владельцев дорогих автомобилей обслуживать гостей мероприятия. В частности, один из местных жителей предоставил радиостанции копию документа, подписанного начальником управления безопасности дорожного движения региона, в котором власти обязуют местную компанию передать принадлежащий ей автомобиль в пользование администрации. По сообщению узбекских блогеров, аналогичные предписания получали владельцы дорогих машин во время других мероприятий.

Представитель администрации Самаркандской области между тем заверил, что бесплатные услуги для гостей от владельцев дорогих автомобилей – «это высокая форма гостеприимства, присущая менталитету самаркандцев», а сотрудник городской автоинспекции заявил, что государство имеет право пользоваться автомобилями граждан «в случае чрезвычайной ситуации». На вопрос, относится ли фестиваль к таким ситуациям, он не ответил.