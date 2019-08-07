Панику вокруг финской визы из-за новых требований назвали напрасной

Многочасовые очереди в визовых центрах Финляндии образовались в связи с объявленным ужесточением требований для получения разрешительного документа. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на блогера Елену Шишкову, которая накануне получила визу.

«Люди стоят на подачу документов по 3-4 часа. На получение по 1 часу. Народу очень много, сесть негде, дышать нечем. Подача без очереди 3800 рублей», – сообщает Шишкова.

Ранее сообщалось, что с сентября Финляндия начнет запрашивать у россиян дополнительные документы для оформления шенгенской визы. Теперь кроме основных документов туристы обязаны будут предоставить билеты, документы о месте проживания во время путешествия, а также доказать свою платежеспособность. Если гражданин отправляется в гости к родственникам, придется доказать свое родство.

Но эксперты уверены, что петербуржцы паникуют зря. «Сейчас такой ажиотаж, потому что люди пытаются избежать сбора дополнительных документов и быстрее подают на визы. Но в новых правилах ничего криминального и суперсложного не будет», – заявила директор Российского Союза индустрии «Северо-Запад» Екатерина Шадская в интервью радио «КП-Петербург».

Также Шадская отметила, что туроператоры, работающие по направлению Финляндии, не видят в изменении ситуации серьезных проблем, и по их предположению поток туристов лишь на первое время снизится на 3%.