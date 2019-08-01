С сентября Финляндия изменит условия получения визы для россиян

Финляндия начнет запрашивать у россиян дополнительные документы для оформления визы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Новые правила станут актуальными с 1 сентября 2019 года. Ранее дополнительные документы запрашивались только в исключительных случаях.

Теперь туристы обязаны будут доказывать свою платежеспособность справками с места работы или выписками из банка. Также нужно будет предоставить документы о месте проживания во время поездки и проездные билеты. Тем, кто планирует навестить родственников, придется предоставить документы о родстве.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что в прошлом году Финляндия выдала россиянам 71 400 виз.