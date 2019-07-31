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Количество смертей россиян в Анталье связали с популярностью курорта

Туризм
16:38, 31 июля 2019

Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза сообщил, что некоторые россияне пренебрегают своим здоровьем, посещая жаркий курорт с влажным климатом. Из-за этого фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов среди путешественников. Количество летальных исходов исчисляется десятками, а также с начала года из Антальи эвакуировано восемь тяжелобольных россиян.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в комментарии РБК заявил, что сообщения о десятках умерших в Анталье россиян не должны удивлять, поскольку это один из самых популярных турецких курортов среди граждан РФ.

По словам Осауленко, российских туристов в Анталье в четыре раза больше, чем в других странах. Он связывает это с большим ценовым выбором для отдыха разных категорий граждан.

Теги: Турция

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