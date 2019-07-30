С начала года из Антальи эвакуировано восемь тяжелобольных россиян

Генеральный консул России в турецкой Анталье Олег Рогоза сообщил, что количество летальных исходов среди русских туристов на турецком курорте с начала года уже исчисляется десятками.

Как отметил Рогоза в интервью «РИА Новости», чаще всего виной тому становится неадекватное отношение россиян к своему здоровью. «В первую очередь это касается пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата», – заявил генконсул. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.

В этом году из Антальи при содействии страховых компаний и Центра «Защиты» медицины катастроф при Минздраве в российские больницы самолетами эвакуировали уже восемь тяжелобольных.

Также нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде или проявляют беспечность при выезде на экскурсии.