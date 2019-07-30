Почти трети россиян не хватает денег на поездку в отпуск

Опрос показал, что россияне старше 45 лет чаще других отказываются от летних поездок из-за нехватки денег.

Как говорится в исследовании потрала Superjob.ru, проведенного среди трех тысяч экономически активных жителей России с 1 по 15 июля, 29% опрошенных не могут поехать в отпуск из-за отсутствия денег.

При этом социологи заметили, что данный показатель связан в возрастом участников опроса. Так, чаще всего по причине нехватки средств от отпуска отказываются респонденты от 45 лет и старше (32%), а в группе до 24 лет таких лишь 22%.

Кроме того, согласно данным исследования, максимальная сумма, которую россияне готовы потратить на неделю отпуска составляет чуть более 24,5 тысячи рублей, что всего на 5% больше, чем в 2016 году.