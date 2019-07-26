Грузия вошла в пятерку самых безопасных стран для детского отдыха

На отдыхе за границей дети российских туристов чаще всего болеют в Болгарии, Турции и Испании.

Такие выводы сделали в своем докладе специалисты компании «АльфаСтрахование», исходя из информации об обращениях родителей застрахованных детей за медицинской помощью в 2017 – 2018 годах.

На первом месте по уровню безопасности для детского отдыха оказалась Франция, где ко врачам обращаются 1,2% несовершеннолетних туристов из России. На второй строчке находится Австрия (1,5%). Далее идут Израиль (1,6%) и Индонезия (2%). В пятерку лидеров рейтинга вошла Грузия с показателем также в 2%.

Хуже всего с этой точки зрения ситуация с детским отдыхом обстоит для россиян в Болгарии – там за медицинской помощью обращаются 30% российских детей. Довольно часто во время поездок болеют в Турции, где ко врачам обращаются чуть более 10% несовершеннолетних туристов из России, и в Испании (9,7%). Затем идет Кипр (6%), где в группу риска входят россияне в возрасте от четырех до семи лет. В Таиланде (5,7%) часто болеют малыши до трех лет. В десятку «антирейтинга» также вошла Греция (5,3%).