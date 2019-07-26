На авиакомпанию Utair намерены подать иск о банкротстве

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» намерен подать иск о банкротстве авиакомпании Utair.

Как сообщают «Ведомости», ранее, 22 июля с иском на компанию Utair в Арбитражный суд Москвы обратился банк «Россия». В рамках делопроизводства в качестве третьих лиц значатся одиннадцать банков, которые в 2015 году выдали Utair два синдицированных кредита в 42,6 миллиардов рублей. Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск принят и предварительное заседание по нему назначено на 9 сентября.

Статус банкрота, признаки для введения которого в отношении Utair отмечает «Русь», станет основанием для начала процедуры наблюдения, утверждения временного управляющего и удовлетворения требований кредиторов.

С осени прошлого года Utair ведет переговоры с банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов.

20 декабря 2018 года и 20 июня 2019 года авиакомпания допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд рублей, не выплатив по ним проценты.