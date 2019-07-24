Вклад туризма в бюджет Москвы увеличился в четыре раза

За прошедший год туристы потратили в Москве рекордную сумму величиной почти 865 миллиардов рублей.

Об этом сообщили в столичной мэрии, передает «Интерфакс». Там рассказали, что с 2010 года вклад туризма в городской бюджет вырос почти в четыре раза – до 118 миллиардов рублей. По данным московских властей, доходы гостиниц с 2014 года увеличились на 65% и составили по итогам 2018 года 91 миллиард рублей.

В 2018 году Москву посетило 23,5 миллиона туристов, из них 5,5 миллиона – иностранцы. Уточняется, что 12 миллионов гостей столицы останавливались в московских отелях, проживание в которых в среднем обходится в пять тысяч рублей за сутки, что в два раза дешевле, чем в Амстердаме, Париже и Лондоне, и в восемь раз меньше, чем в Монако.

Ночь в пятизвездочной гостинице в Москве стоит в среднем 9250 рублей. В Осло, Копенгагене, Париже и Берне аналогичная услуга той категории стоит от 20 до 24 тысяч рублей, отметили в мэрии.

В 2018 году столица России вошла в двадцатку самых популярных среди туристов городов Европы. В рейтинге самых посещаемых столиц мира Москва находится на 31-м месте.