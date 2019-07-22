Погуляй винными дорогами

Винодельческие хозяйства Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области объединились в единую карту истории виноделия на Юге России в античные времена, сформировав маршрут «Винные дороги Боспорского царства». Туристический маршрут был презентован на прошлой неделе в «Москва-Сити».

Это новое перспективное направление маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», которое уже высоко оценили первые российские, а также иностранные туристы из Австрии, Словении, Германии, Японии и других стран. Российскими амбассадорами проекта стали космонавт, герой России Антон Шкаплеров, телеведущая «Первого канала» Ирина Пудова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в России Олег Фирер, чемпион мира по боксу Костя Цзю и другие.

Маршрут активно поддержали туроператоры, которые интегрируют его в свои программы для частных и корпоративных клиентов, в том числе из зарубежных стран.

Маршрут «Винные дороги Боспорского царства» проходит от Севастополя по Крыму через Кубань до устья Дона в Ростовской области. Амфоры, пифосы и другие артефакты античного виноделия, которые до сих пор находят на раскопках древнегреческих полисов Херсонес, Фанагория, Гермонасса, Танаис, свидетельствуют о высоком уровне местной культуры производства и потребления вина в античное время.

Идейные вдохновители маршрута амбициозно планируют, что данный турпродукт поможет позиционировать Россию как один из мировых центров античной и винной культуры.