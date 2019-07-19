На Ибице госпитализировали проглотившую экстази трехлетнюю россиянку

Полиция Ибицы начала расследование после того, как трехлетняя девочка из России проглотила найденные на полу наркотики.
Как передает газета El Mundo, инцидент произошел в доме на Ибице, который семья из России снимала во время отдыха.
Отмечается, что трехлетняя девочка, играя на полу, обнаружила и проглотила несколько таблеток экстази, после чего была госпитализирована в критическом состоянии.
По данным издания, сейчас врачи пытаются снизить сердцебиение ребенка, а если это удастся, больную вертолетом эвакуируют в отделение интенсивной терапии в больницу на соседнем острове Майорка.
По факту произошедшего полиция Ибицы начала расследование.