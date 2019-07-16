Турецкие отели испугались оттока российских туристов и снизили цены

После повышения цен турецкие отели испытали отток гостей из России и были вынуждены вновь снизить стоимость размещения.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), после слишком резкого повышения цен на летний сезон в 2019 году турецкие отели потеряли существенную часть российских клиентов. В результате укомплектованность турецких курортов упала до 70-90%. Теперь отели активно предлагают российским туристам скидки, размер которых составляет в среднем 10-15%.



В АТОР отметили, что с западными туристами таких проблем не возникает, поскольку европейцы готовы платить больше за бронирования в последний момент, россияне же всегда стараются сэкономить.

Отмечается, что Турция при этом остается самым популярным направлением для россиян в 2019 году: на нее приходится около 44% продаж, а по итогам 2019 года ожидаются более шести миллионов российских туристов. За пять месяцев Турцию посетило почти 1,7 миллиона россиян, что на 20,5% больше, чем за тот же период 2018 года.