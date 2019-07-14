Туристы из РФ почти неделю не могут покинуть Сеул из-за проблем с визами

Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова пожаловались в соцсетях на невозможность покинуть Южную Корею.

Как передает Znak.com со ссылкой на паблик «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», несколько российских туристов уже неделю не могут покинуть аэропорт Сеула из-за возникших у них проблем с визами.

По словам одной из путешествующих, ее и еще несколько человек сняли с рейса после того, как они не прошли собеседование в миграционной службе Южной Кореи.

«У нас забрали паспорта, посадили в зал, еды не предоставляют, многие уже сидят тут по три дня, а некоторые и неделю! Авиакомпании не предоставляют помощи, люди должны покупать билеты за свой счет […] С посольством нет возможности связаться», — рассказала женщина.