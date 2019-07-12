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Тысячи людей могут не попасть в Карелию из-за ремонта аэропорта

Туризм
14:22, 12 июля 2019

Власти Карелии попросят Минобороны отложить ремонт аэропорта региона из-за возможности срыва сезона отпусков.

В пятницу, 12 июля, вице-премьер региона Дмитрий Родионов пообещал депутатам карельского заксобрания обратиться к Минобороны с просьбой отложить ремонт единственного аэропорта региона, пишет «Интерфакс»

Взлетно-посадочную полосу военно-гражданского аэропорта «Петрозаводск» должны были ремонтировать с 1 по 31 августа. Однако на заседании регионального заксобрания депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко заявила, что ремонт ВПП аэропорта может сорвать отпускной сезон, так как он приведет к полной остановке авиасообщения с регионом. 

Депутат подчеркнула, что в Карелию и из региона на август уже купили 8 тысяч билетов, между тем военное ведомство предупреждало власти республики о запланированном ремонте.

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