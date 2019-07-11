В Париже открылся первый из четырех чеченских туристических центров за рубежом

Делегация Чеченской республики открыла туристический информационный центр Visit Chechnya в столице Франции.

Как передает ТАСС, открытие чеченского турцентра состоялось в Париже накануне, 10 июля.

По словам министра республики по делам туризма Муслима Байтазиева, это первый из четырех таких центров, соглашение по которым было подписано на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Следующие должны появиться в Берлине, Берне и Стамбуле.

Байтазиев рассказал, что все брошюры и прочие информационные материалы в открывшемся турцентре уже переведены на французский язык. В них содержатся ответы на самые разные вопросы, в том числе по части одежды и алкоголя на территории Чечни.

«Скоро у нас будет запущен новый сайт, где будет представлен туристический логотип и новый слоган Чеченской республики. У него уже есть английская версия, планируем его перевести сразу на китайский, арабский, французский и немецкий языки», — добавил министр.

Он также пояснил, что необходимость открытия туристического центра Visit Chechnya в Париже продиктована тем, что в последнее время в ЧР начали часто приезжать французы. По словам Байтазиева, в республике есть пятизвездочные отели и развлекательная инфраструктура, способные принять до миллиона человек в год.

В феврале 2013 года Чечню посетил известный французский актер Жерар Депардье, тогда в аэропорту его встречал глава республики Рамзан Кадыров.