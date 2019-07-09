Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах

Почти каждый год Роспотребнадзор (а по документам — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) разъясняет, на что имеют право пассажиры при авиаперевозках. В этом году это произошло сегодня.

Теперь во главу угла ставится момент наступления ответственности перевозчика. Пункт 1 статьи 795 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за задержку отправления транспортного средства или опоздание прибытия — за исключением ситуаций, когда задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, иными словами — форс-мажора.

Перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров в случае изменения расписания движения воздушных судов, но за этим стоит лишь оповещение непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме (пункт 92 Федеральных авиационных правил).

На что можно рассчитывать, если придется задержаться? В соответствии с требованиями пункта 99 ФАП:

«при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

организация хранения багажа».

Все это — бесплатно.

Кроме того, права пассажиров при задержке авиатранспорта следующие:

1) право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным»;

2) право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, в том числе возмещении иных убытков (например, опоздание или сорванные заранее оплаченные мероприятия и прочее);

3) право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в соответствии со статьей 120 Воздушного кодекса РФ в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, за исключением форс-мажора.