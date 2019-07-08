14 россиян депортируют из Мексики из-за возможной подделки паспортов

Четырнадцать россиян, прилетевших в Мексику, не пустили в страну из-за возможно подделки паспортов.
Об этом пишет посольство России в Мексики в своем твиттере. Уточняется, что туристы прибыли в Мексику 6 июля. «В Канкуне было отказано во въезде 14 гражданам с российскими паспортами, прибывшими чартерным рейсом авиакомпании Nordwind. Причина отказа — несоответствие цели поездки заявленной, а также возможное использование подложных документов», — говорится в заявлении посольства.
Все задержанные будут отправлены обратно рейсом той же авиакомпании. В посольстве добавили, что занимаются проблемой.
‼️ О ситуации с недопуском в Канкун граждан с российскими паспортами pic.twitter.com/Bs6Pn0m7ZK— Embajada de Rusia (@EmbRusiaMexico) 7 июля 2019 г.