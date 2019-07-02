Валентину Матвиенко попросили помочь восстановить авиасообщение с Египтом

Спикер палаты депутатов Египта Али Абдель Алем призвал российских сенаторов содействовать запуску чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко он заявил, что в Каире высоко ценят усилия, предпринятые для восстановления авиасообщения с Москвой, и заверил, что Египет полностью готов к возобновлению чартерных рейсов между Россией и популярными курортами.

«Аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады соответствуют международным стандартам по обеспечению авиационной безопасности», — цитирует речь спикера «Парламентская газета».

Али Абдель Алем отметил, что между Россией и Египтом сложились особые отношения, и отметил, что контакты между парламентами — лучшее доказательство укрепления и расширения сотрудничества.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Египта рассчитывают на запуск чартерного авиасообщения между Россией и курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх до конца 2019 года.