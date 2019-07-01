В Таиланде туристов обяжут платить страховой взнос по прибытии

Власти Таиланда до конца 2019 года введут обязательное страхование для иностранных туристов.

Как сообщает издание Bangkok Post, теперь каждый путешественник по прибытии в страну должен будет оплатить страховой взнос в размере 20 бат (около 40 рублей) прямо в аэропорту. Вырученные средства пойдут в специальный фонд для помощи туристам, попавшим в неприятности во время поездки. Так, в случае смерти человека страховые выплаты могут составить один миллион бат (около двух миллионов рублей).

Отмечается, что подобные меры было решено ввести после нескольких трагических происшествий с туристами, одним из которых стал инцидент с прогулочным судном, унесший жизни 47 китайских туристов.

В качестве эксперимента нововведение начнут внедрять в провинции Накхоннайок, где популярны экстремальные виды отдыха. Отмечается, что в 2018 году провинцию посетило около 2,1 млн туристов.