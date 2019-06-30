Остров розовых фламинго

Тунисский остров Джерба не зря называют сказочным. Большинство туристов с материка прибывают сюда на вечернем пароме, и первое, что их встречает — закат нереальной красоты. Закаты и восходы Джербы — любимые сюжеты для съемки.

Отличный климат, пудровые пляжи, теплое море манят сюда не только туристов. На острове обитают розовые фламинго, за которыми можно наблюдать буквально на расстоянии вытянутой руки в живой среде. Некоторые едут сюда именно за тем, чтобы увидеть этих прекрасных созданий.

Джербу нередко сравнивают с Таити. Большинство из нас, конечно, как герой известного мультфильма, не бывали на Таити, но достаточно и школьной географии чтобы найти сходство. Остров дает ощущение своего, обособленного мира, поэтому как нельзя лучше подходит для отдыха тем туристам, кто хочет забыть все дела и заботы и полностью «перезагрузиться». Пологие песчаные берега острова позволяют морю быстро прогреваться и долго держать самую комфортную температуру. За это, кстати, Джербу любят туристы с детьми. На острове достаточно растительности: оливковые поля, пальмовые рощи, финиковые и фруктовые сады. Так что полезных фруктов «только что с ветки» здесь тонны. Кстати, попробуйте финиковый сок — любители сладкого будут в восторге. Кроме того, Джерба — лидер по вылову рыбы и морских обитателей, поэтому свежайший и полезный обед или ужин здесь всегда гарантирован.

В Тунисе считается, что одни из самых любознательных туристов — россияне. На всех экскурсиях русских — большинство. Главная достопримечательность острова — крепость Гази Мустафы, потроенная еще в 9 веке для обороны от пиратов. Сооружение неплохо сохранилось и дает почувствовать себя в Средневековье.

Съездите в музей народных традиций в деревне Геллала. Это идеальное место, чтобы узнать быт, историю и жизненный уклад жителей острова. Сценки и экспонаты рассказывают, как здесь делают керамику, выпекают местный хлеб, отжимают оливковое масло, изготавливают ткани, справляют свадьбу,

Наконец, на острове есть такое интересное место, как древняя синагога эль-Гриба. Сюда приезжают иудеи со всего мира на свои праздники. С историей эль-Грибы связан древний ритуал: каждый может написать свое самое сокровенное желание на поверхности вареного яйца, затем положить его в определенное священное укромное место в здании синагоги, помолиться об исполнении. Наутро нужно вернуться и съесть это яйцо. Кто-то скептичен, но немало и тех, кто рассказывают, что их желания сбылись!

В принципе, нет таких курортных развлечений, которых не найти на Джербе. На острове есть большой гольф-комплес Djerba Golf. Здесь же располагаются самое крупное казино в Северной Африке, ночные клубы, куча рыбных ресторанов на любой кошелек — от роскошных до маленьких уютных заведений. Любителям активного отдыха на море предлагается дайвинг, виндсерфинг, подводная охота. В общем, единственное, чего будет не хватать на Джербе — это дней отпуска!

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Еще 5 необычных адресов в Тунисе

Туристам всегда хочется чего-то особенного, чего нет в других странах. «Собеседник» подобрал любопытные и незаезженные отдыхающими места для посещения в Тунисе.

Дом-музей Анастасии Ширинской

Если вам заграницей не хватает «русского духа», скатайтесь в Бизерту — самый северный портовый город на африканском побережье. Сюда в начале 20 века причалили 126 судов Российского Императорсого флота с офицерами и беженцами, которые покинули страну во время Гражданской войны. Русская диаспора в Бизерте жива и поныне, сохранился храм Александра Невского, действует музей Русской эскадры, основанный главной хранительницей руской истории в Тунисе эмигранткой Анастасией Ширинской.

Мавзолей Бургибы, Монастир

Может, кто в мире и не поймет, но россиянам-то не нужно объяснять, почему нужно идти в мавзолей. В Тунисе есть свой «Ленин» - правда, он лежит в закрытом сакркофаге. Это Хабиб Бургиба — первый президент свободного Туниса, который правил 30 лет с 1957 по 1987 годы. О его роли спорят до сих пор. В общем, любителям истории будет пища для ума. Кроме того, к мавзолею прилегают тунисская «Красная» площадь, музей, мечеть, интересные сами по себе.

Порт Эль Кантауи, пригород Суса

Около тусовочного города Сус расположился уютный порт, который может принимать до 300 яхт и катеров. Кажется, все они здесь и стоят, перемещаясь периодически в море и обратно к берегу. Любоваться этим можно вечно. Особенно с террасы ресторанчика, которых здесь множество, или из сувенирной лавки. Главный сувенир — вид самого порта на холсте, в стекле, камне. Действительно, хочется увезти с собой частицу этого красивого места.

Пуническое морское кладбище, Махдия

Огромная территория рядом с центром города Махдия у мыса Африка занята кладбищем с белокаменными надгробиями и саркофагами, многие из которых очень древние. Шикарный вид на море, мыс, умиротворенная обстановка создают здесь особое настроение. Да и само кладбище не кажется мрачным — никаких оград у могил, белые невысокие надгробия.

Сама Махдия — достаточно молодой и не такой пока раскрученный курорт, поэтому здесь еще можно найти полупустынные белопесчаные пляжи и отдых от туристической толпы.

Вилла барона Эрланже «Сияющая звезда»

Путешествуя по Средиземноморью, французский банкир Эрланже буквально влюбился в тунисский бело-голубой город Сиди-бу-Саид. В 1911 году барон за огромные деньги выкупил здесь участок и построил виллу «Сияющая звезда». Интерьеры полностью оправдывают название: комнаты на двух этажах отделаны ценными породами мрамора и деревянными панелями с золоченой росписью, а собранию предметов декоративно-прикладного искусства может позавидовать европейский музей средней руки. Здесь выставлена богатая коллекция музыкальных инструментов, а в патио усадьбы регулярно проходят музыкальные вечера. Самые интересные экспонаты — мраморный стол, плиты для которого были взяты с древнеримских руин, посуда из китайского фарфора и богемского хрусталя, полутораметровая курительная трубка и кофейный сервиз.