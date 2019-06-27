Туристов из РФ призвали следить за новостями после двух взрывов в Тунисе

Туроператоры предупредили россиян об опасности после взрывов, прогремевших в столице Туниса в четверг, 27 июня.

Напомним, два взрыва прогремели 27 июня рядом с посольством Франции и около отделения полиции в районе Эль-Горжани в столице Туниса. В результате терактов погиб один человек, и еще около девяти получили ранения.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в связи с произошедшим туроператоры порекомендовали находящимся в Тунисе россиянам избегать массового скопления людей и внимательно следить за обращениями местных органов власти.

При этом директор Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко не смог назвать точное количество российских отыхающих в Тунисе, однако отметил, что республика является одним из наиболее популярных летних направлений отдыха у соотечественников.

По словам Осауленко, в настоящее время туроператоры вместе с Федеральным агентством по туризму выясняют, есть ли россияне среди пострадавших в терактах, связываются с туристами, чтобы уточнить их местонахождение и предупредить о сложившейся ситуации.