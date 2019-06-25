Талассотерапия, Карфаген и "Звездные войны": 7 причин поехать в Тунис этим летом

1. Соотношение цена/качество

Тунис — арабская страна, но отличается от своих соседей изысканностью и шиком, которые перешли к этому северо-африканскому государству от Франции, чьей колонией Тунис долго являлся. Просторные отели с шикарными видами ценители сравнивают с декорациями к «Великому Гэтсби». При этом цены на отдых в Тунисе стабильно невысоки, а в этом сезоне даже упали: в июне туроператоры предлагают недельные туры на одного за 13–17 тысяч рублей. Добавьте сюда безвиз и относительную близость (3,5–4 часа лёта) — и идеальный сценарий отпуска готов!

2. Талассотерапия

Мы говорим «талассотерапия» — подразумеваем Тунис. Полный релакс и перезагрузку в Тунисе можно получить в 60 центрах талассотрапии по всей стране. Бассейны с морской водой, массаж, гидромассаж, обертывания — всего сотни процедур, которые помогут вам обновиться и телом, и душой. Ценовая политика у тунисцев максимально гибкая — можно подобрать программы оздоровления на любой кошелек.

К «лечению морем» — так переводится «талассотерапия» — местные специалисты подходят максимально серьезно. В штате центров есть доктора, все специалисты проходят обучение, а для туристов из России есть русскоговорящие сотрудники.

3. Население

Группу журналистов из России встречала лично мэр столицы Туниса. Главный город тоже называется Тунис, но с ударением на первый слог. А мэр здесь — женщина, что, конечно, редкость для арабской страны. Но Тунис — вполне светская страна, несмотря на то, что мусульманская.

— Русские туристы спасают наш туризм, — сказала нам госпожа мэр. И в этой фразе — отношение тунисцев к россиянам в целом.

«Русских не победить», — любил приговаривать гид нашей группы Мухамед. Жители Туниса помнят, что именно туристы из России к ним полетели первыми после терактов в 2015 году, пока европейцы и арабы отменяли туры. Именно благодаря российским деньгам Тунис смог оправиться от «пост-террористического» шока.

При этом тунисцы не похожи на большинство арабов. Они не клянчат деньги на улицах и, по наблюдениям, не очень любят торговаться. Ощущение, что по менталитету тунисцы на треть или половину — европейцы. Женщины здесь водят машину, люди одеваются по-европейски, а на улицах и в кафе все обсуждают политику. Почти как у нас.

Продавцы нуги на рынке

4. Карфаген

Пляжи Туниса — это белый песок и лазурное море. Но если и это вам когда-нибудь надоест, в стране есть масса интересных маршрутов для экскурсий. Тунис — рай для всех, кто интересуется археологией и историей.

«Карфаген должен быть разрушен», — повторял древнеримский полковдец Катон Старший. И в итоге своего добился. Сегодня мы можем перефразировать для туристов: «Карфаген должен быть осмотрен». Действительно, достопримечательность стоит того, чтобы увидеть ее собственными глазами, но закладывайте на прогулку по всем имеющимся руинам не меньше одного дня. А еще Карфаген — это не только музей под открытым небом, но и современный город с пляжами и развлечениями.

Не придется жалеть и о посещении тунисского колизея — амфитеатра Эль-Джем, который помнит еще бои гладиаторов. Вообще следы богатейшей древней истории страны здесь можно найти практически в каждом крупном городе. Как и музей мозаики, в производстве которой местные умельцы достигли виртуозного мастерства.

5. Сиди Бу-Саид

«Бело-голубой город» — лучшее, что есть в Тунисе, — такие отзывы можно услышать в этой стране не раз и не два. Расположенный в живописной бухте старинный городок Сиди Бу-Саид называют еще городом художников, которые полюбили его за красоту.

Основатель города покрасил свой дом в белый цвет, а ставни и двери в голубой из чисто прагматических соображений — чтобы не перегревались от солнца и сохраняли прохладу. Соседям понравилось, и они повторили расцветку. Ну а сегодня другие цвета здесь просто запрещены — город под охраной ЮНЕСКО. Кстати, купить здесь дом раньше можно было только за огромные деньги, а сейчас — уже практически никак: никто не продает. Кто уступит свое место в раю? Зато гулять, любоваться, сидеть в местных ресторанчиках может каждый. Только не забудьте прихватить с собой дополнительные карту памяти и аккумулятор — сфотографировать здесь вам захочется буквально каждые дом и улочку.

6. Сахара

На верблюдах, джипах или квадроциклах, но в Сахаре стоит побывать. Эта пустыня площадью как все Соединенные Штаты Америки, а по пейзажу очень разнообразна: это и высокие дюны, и мягкие золотистые барханы, и солончаки, и каменистые плато, и оазисы.

В Сахару обычно возят на два дня. Не упустите шанс побывать здесь ночью, чтобы увидеть бескрайнее небо с миллионами звезд.

7. «Звездные войны»

В Тунисе снимались знаменитые «Звезные войны»: «марсианские» пейзажи пустыни стали прекрасным фоном для съемок. Тунисский городок Татуин изображает в фильме безжизненную планету, родину джедая Люка Скайуокера. Режиссер Джордж Лукас даже сохранил в фильме название тунисского городка, назвав так же планету, а дома берберов стали прототипом инопланетных жилищ.

// фото: Global Look Press

Вблизи Татуина для съемок «Звездных войн» американские кинематографисты построили отдельную деревню. По ней и сейчас можно прогуляться — и осмотреть сохранившиеся «заправочные станции» для звездолетов.